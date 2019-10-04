Пригожин возглавил совет "фабрики медиа" под названием "Патриот"

"Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), "Народные новости", "Экономика сегодня" и "Политика сегодня" 1 октября объявили о создании медиагруппы "Патриот", говорится в сообщении на сайте группы.

Их совокупная месячная аудитория превышает 26 млн человек, это больше, чем у ТАСС или RT, передает BBC.

В качестве главы попечительского совета на сайте "Патриота" указан "Пригожин Евгений". Это первое официальное упоминание Пригожина в одном ряду с сайтами, контроль над которыми ему приписывали СМИ, пишет издание. Самого бизнесмена в прессе прозвали "поваром Путина", поскольку его компания занималась организацией питания для высших лиц государства.

Ранее пресс-служба холдинга "Конкорд", который принадлежит бизнесмену, отрицала какую-либо связь с ними. Сам он говорил РБК, что не имеет никакого отношение к СМИ из "фабрики медиа", но "искренне рад за них" и гордится, что "у данных проектов такой рост".

Эти издания в СМИ называли "фабрикой медиа" и связывали с "фабрикой троллей", в отношении предполагаемых сотрудников которой США ввели санкции. Журнал РБК в 2017 году выяснил, что СМИ были зарегистрированы по адресу "фабрики троллей".

Би-би-си ранее писала, что СМИ из "фабрики медиа" Пригожина могут быть причастны к распространению фейков. Так, в 2015 году "Народные новости" первыми из СМИ опубликовали видео, в котором мужчина в американской форме расстреливает Коран. Ролик был спродюсирован на "фабрике троллей", форма на мужчине была фальшивой.

В марте 2018 года министерство финансов США внесло в санкционный список Пригожина и еще 18 человек, а также три компании, в том числе "Агентство интернет-исследований" (больше известное как "фабрика троллей").

В декабре того же года санкции были распространены на РИА ФАН, "Экономику сегодня", "Невские новости" и USA Really. Минфин США отнес их к "зонтичной структуре" Пригожина - проекту "Лахта". Компанию "Конкорд менеджмент и консалтинг", которая финансирует проект "Лахта", в США обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Целью медиагруппы называется максимальное распространение информации о происходящих в России событиях "для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны".

"Россия - великая и неделимая держава, и мы должны сохранить ее такой для будущих поколений, - говорится в заявлении на сайте "Патриота". - На фоне развития современных технологий и интернета растет количество СМИ, в том числе антироссийских, которые продвигают негативную информацию и не замечают того хорошего, что происходит в стране".

СМИ, объединившиеся в медиагруппу "Патриот", "обратились к Евгению Викторовичу [Пригожину] с предложением стать главой попечительского совета", заявили РБК в пресс-службе "Конкорда" в пятницу. "Безусловно, для меня это большая честь, поэтому я согласился", - цитирует Пригожина пресс-служба.

Источники финансирования медиагруппы не уточняются. На сайте "Патриота" указан адрес: Приморский проспект, 78. Там расположен жилой комплекс "Лахта плаза", построенный компанией "Конкорд менеджмент и консалтинг", которая принадлежит Пригожину.

Тему хороших новостей в пятницу обсуждали на заседании наблюдательного совета организации "Россия - страна возможностей", в заседании принимал участие президент Владимир Путин. Он одобрил запуск проекта по распространению хороших новостей в интернете, сообщает корреспондент "Ведомостей". Проект будет называться "#Счастьеесть".