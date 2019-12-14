Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества

Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт Россотрудничества из-за публикации о Дне Конституции.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу агентства.

«В данный момент наш аккаунт заблокирован, ведутся переговоры с администрацией Twitter, официального ответа у нас пока нет», — сказали в пресс-службе. «Блокировка произведена из-за вчерашней публикации о Дне Конституции. Сейчас она также удалена администрацией», — уточнили в Россотрудничестве.

При переходе по ссылке на аккаунт Россотрудничества в Twitter сообщается, что действие данной учетной записи приостановлено.

Россотрудничество - Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

В июле Twitter заблокировал учетную запись российского посольства в Сирии из-за публикации с критикой организации «Белые каски», которая была основана на данных Минобороны России. В Министерстве иностранных дел заявили, что расценивают действие сервиса как цензуру и «вопиющее нарушение свободы слова».

Неправительственная организация «Сирийская гражданская оборона» («Белые каски») называет себя волонтерской организацией, которая действует на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. По словам членов организации, они занимаются поиском выживших после обстрелов, эвакуацией гражданских лиц из опасных зон и доставкой гуманитарной помощи.