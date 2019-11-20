Последнее обновление: 20.11.2019 17:20

Путин утверждает, что не планирует «нападать»

Президент Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что Россия ни на кого не собирается нападать, и все это понимают.

По его словам, ранее США говорили странам Европы, что являются «зонтиком от советской угрозы», а они должны за это платить. Однако, как считает Путин, сегодня это не работает.

«Несмотря на все проблемы с Украиной, спекуляции вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Это просто чушь, бред собачий», - сказал Путин, которого цитирует РБК.

По его мнению, российская угроза — это выдумка «тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией» и получать за это преференции.

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