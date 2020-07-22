Последнее обновление: 22.07.2020 10:33

Минобороны Армении заявило об отражении атаки азербайджанского спецназа

Азербайджанский спецназ попытался напасть на позицию «Анвах» армянских военнослужащих, но им удалось отбить атаку. Об этом сообщается в Twitter армянского Минобороны.

По его предварительным данным, азербайджанские военные понесли потери. Количество пострадавших при этом не указывается. Помимо того, часть азербайджанцев остались «в ловушке», утверждают в Ереване. С армянской стороны потерь не было, отмечает Минобороны. Атака произошла около 22:30.

В Минобороны Азербайджана назвали сообщение армянских властей «выдумкой и дезинформацией», передает РБК.

«Никакой новой атаки в том направлении с нашей стороны не было. Наоборот, на нашем участке государственной границы сохраняется спокойствие, у нас нет никаких потерь», — отметил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

По его словам, среди армянских военнослужащих «наблюдается паника». «Ранее были слышны выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими», — добавил Даргяхлы.

Противостояние азербайджанских и армянских военных у государственных границ началось 12 июля. Тогда стороны обвинили друг друга в развязывании конфликта. В Ереване утверждали, что потерь среди армянских военных не было, в Баку говорили, что пострадавшие были у обеих сторон. При этом три азербайджанца погибли, пятеро получили ранения. На некоторое время вооруженные действия прекращались, однако затем бои несколько раз возобновлялись.

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