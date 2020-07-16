Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении

В Министерстве обороны Азербайджана заявили о возможности нанесения высокоточного ракетного удара по расположенной вблизи армянского города Мецамор атомной электростанции.

«Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении», — заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

О возможности нанесения удара по АЭС Даргяхлы заявил, комментируя сообщения о возможности нанесения Арменией удара по плотине Мингечевирского водохранилища, что привело бы к затоплению больших территорий, сообщает Day.az.

Представитель Минобороны Азербайджана также заверил, что имеющиеся в распоряжении военных средства ПВО не позволят нанести удар по плотине. Он также указал на проведенные в Азербайджане работы по укреплению плотины Мингечевирского водохранилища.

Водохранилище площадью более 600 кв. км было создано после постройки в 1953 году плотины на реке Кура у города Мингечевир. Водохранилище обеспечивает выработку электроэнергии на Мингечевирской ГЭС (402 МВт), а также используется для орошения, передает РБК.

Армянская АЭС построена в 1970-х годах, сейчас на ней эксплуатируется только один из двух энергоблоков. В обычном режиме станция обеспечивает выработку примерно трети всей электроэнергии в Армении, но с 1 июля она остановлена на планово-предупредительный ремонт. Новый пуск энергоблока запланирован на 3 сентября. Над продлением эксплуатации Армянской АЭС работает Росатом.