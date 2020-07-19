Почти 25 тысяч человек хотят пойти добровольцами в армию Азербайджана

Азербайджанское ведомство по мобилизации и призыву на военную службу сообщает, что в связи с последним обострением армяно-азербайджанского конфликта более 23 тысяч граждан Азербайджана выразили желание добровольно вступить в ряды вооруженных сил.

"В Азербайджане свыше 23,5 тысячи граждан выразили желание добровольно служить в армии, обратились в аппарат Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения службы, и были зарегистрированы в соответствующей форме", - сообщили в ведомстве. О своем желании поступить на военную службу, согласно этой информации, заявили и знаменитости, передает Интерфакс.

По данным на 2016 год, в вооруженных силах Азербайджана состояли 67 тысяч человек. В стране существует призыв на военную службу, которая составляет полтора года для лиц без высшего образования и год для тех, кто уже окончил вуз.

В связи с последними обострениями в Азербайджане наблюдается всплеск патриотизма. В ночь на 15 июля около 50 тысяч жителей Баку вышли на площадь на акцию в поддержку вооруженных сил, требуя начать войну с Арменией. Они скандировали: “Главнокомандующий, объяви мобилизацию”.

Новое обострение армяно-азербайджанского конфликта началось 12 июля, когда Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке совместной границы, который находится севернее спорного региона Нагорный Карабах. По версии Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской границы подвергли азербайджанские позиции артиллерийскому обстрелу. Армянское оборонное ведомство сообщило, что военнослужащие Азербайджана попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ и захватить опорный пункт под прикрытием артиллерийского огня.

В начале 1990-х годов Азербайджан в результате конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном - с другой был установлен в мае 1994 года.