Армения сочла угрозу Баку нанести удар по АЭС готовностью к геноциду

Заявления властей Азербайджана о способности нанести удар по атомной электростанции в городе Мецамор свидетельствуют об отчаянии Баку и его «геноцидальных намерениях». Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

«Действия, которыми угрожает Министерство обороны Азербайджана, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права в целом и первого дополнительного протокола Женевской конвенции в частности. Подобные угрозы являются прямым проявлением государственного терроризма и выражают геноцидальные намерения Азербайджана», — заявили в Ереване, передает РБК.

По мнению МИД Армении, такие угрозы показывают «степень отчаяния и кризис сознания» руководства Азербайджана, а также отсутствие здравого смысла.

О возможности нанесения высокоточного ракетного удара по расположенной вблизи армянского города Мецамор атомной электростанции (Армянской АЭС) накануне заявил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы. О том, что Баку может пойти на такой шаг, он заявил, отвечая на вопрос о том, может ли Армения нанести удар по плотине Мингечевирского водохранилища, что привело бы к затоплению больших территорий.

Армянская АЭС построена в 1970-х годах, сейчас на ней эксплуатируется только один из двух энергоблоков. В обычном режиме станция обеспечивает выработку примерно трети всей электроэнергии в Армении.