Власти Ирана отправили в тюрьму 10 военных за сбитие украинского самолета

Иран приговорил 10 военнослужащих к тюремному заключению по обвинению в причастности к сбиванию пассажирского самолета Международных авиалиний Украины в 2020 году, в результате которого погибли 176 человек, сообщило иранское издание Mizan Online.

Приговор по делу о катастрофе украинского самолета вынесли после примерно трех лет расследования в Иране и проведения 20 судебных заседаний.

Одного командира приговорили к 10 годам заключения. Девять других получили сроки от одного до трех лет. Как указано, действия командира ЗРК "Тор М-1", приведшие к сбиванию пассажирского самолета, "были обусловлены его незнанием ситуации и ошибочным убеждением в том, что обнаруженная цель была враждебной".

Рейс PS752 Международных авиалиний Украины разбился 8 января 2020 года под Тегераном на пути в Киев, в результате чего погибли все 176 человек, находившихся на борту.

Через несколько дней после официальных возражений Иран признал, что подразделение Корпуса стражей исламской революции непреднамеренно сбило самолет на фоне обострения напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за убийства американским беспилотником высокопоставленного генерала Касема Сулеймани вблизи Багдада.

Большинство жертв были иранцами и канадцами, 11 из них были гражданами Украины.

В прошлом году Канада заявила, что не нашла доказательств преднамеренности в сбивании авиалайнера. Канадский суд присудил 78,7 миллиона долларов США компенсаций и проценты семьям шести жертв.

Группа стран G7 в прошлом году в совместном заявлении заявила, что Иран должен понести ответственность за сбивание самолета рейса PS752. 28 декабря 2022 года Украина, Великобритания, Канада и Швеция инициировали арбитражное рассмотрение спора по данному инциденту.