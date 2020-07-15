Курсы наличной валюты в банках Минска на 15 июля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,004 рубля и составил 2,416 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 рубля и составил 2,419 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,007 рубля и составила 2,748 рубля, минимальная продажа выросла на 0,006 рубля и составила 2,754 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,40 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,42 (снизился на 0,01 рубля).