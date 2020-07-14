Курсы наличной валюты в банках Минска на 14 июля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 2,42 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,006 рубля и составил 2,424 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,003 рубля и составила 2,741 рубля, минимальная продажа выросла на 0,004 рубля и составила 2,748 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,40 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,42 (не изменился).