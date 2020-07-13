Курсы наличной валюты в банках Минска на 13 июля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,013 рубля и составил 2,421 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,008 рубля и составил 2,43 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,004 рубля и составила 2,738 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,004 рубля и составила 2,744 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,41 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,42 (снизился на 0,01 рубля).