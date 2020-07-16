Курсы наличной валюты в банках Минска на 16 июля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,011 рубля и составил 2,405 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,01 рубля и составил 2,409 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,01 рубля и составила 2,738 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,008 рубля и составила 2,746 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,38 (снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,40 (снизился на 0,02 рубля).