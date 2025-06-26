В экономике Беларуси число занятых в мае снизилось на 13,7 тыс. человек

В экономике Беларуси в мае 2025 г. было занято 4122,1 тыс. человек. Об этом сообщил Белстат.

В апреле 2025 года в экономике республики было занято 4135,8 тыс. человек. Таким образом, по сравнению с апрелем число занятых в экономике снизилось на 13,7 тыс. человек.

«Снижение численности занятого населения в экономике в мае по сравнению с апрелем текущего года обусловлено сезонным фактором», - пояснил Белстат.

При этом количество занятых в экономике Беларуси работников по сравнению с маем 2024 года подросло на 9,9 тыс. человек, или на 0,2%.