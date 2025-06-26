Intel закрывает автомобильное подразделение

В Intel принято решение о ликвидации подразделения Intel Automotive, которое занималось разработкой автомобильной архитектуры, и увольнении его сотрудников.

Компания направила сотрудникам уведомление о закрытии, а позже подтвердила эту информацию в комментарии для СМИ, сообщает TechCrunch.

«Как мы уже говорили ранее, мы переориентируемся на наших основных клиентов и портфели центров обработки данных, чтобы укрепить наши предложения продуктов и удовлетворить потребности потребителей. В рамках этого мы решили свернуть автомобильный бизнес в нашей клиентской компьютерной группе. Мы стремимся обеспечить плавный переход для наших клиентов», - сказал представитель Intel.

В комментарии представитель также отметил, что Intel не будет раскрывать точное количество сокращенных должностей в зависимости от региона, местоположения или бизнеса.

Автомобильное подразделение Intel, хотя и не было основным источником дохода для компании, все же активно работало над технологиями автоматизации транспортных средств.

На официальном сайте подразделения указано, что процессоры Intel установлены более чем в 50 млн автомобилей. Чипы компании, которые используют 18 производителей, способствуют развитию электромобилей, предоставляют водителям полезную информацию и помогают улучшить характеристики автомобиля.

За время работы этого подразделения Intel с 2015 года осуществила множество многомиллионных инвестиций в автомобильную промышленность. На тот момент венчурное подразделение компании обещало инвестировать $250 млн.

В 2017 году Intel также приобрела Mobileye за 15,3 миллиарда долларов, чтобы расширить развитие технологии автономного вождения. Однако со временем Mobileye снова выделилась в отдельную публичную компанию, где чипмейкер является основным акционером. В 2020 году автомобильное подразделение Intel также приобрело бесплатное GPS-приложение Moovit, после чего стартап был оценен в 900 миллионов долларов.

В общем, дела в Intel идут не лучшим уже больше года. Чтобы исправить эту ситуацию, недавно назначенный генеральный директор компании Лип-Бу Тан взял на себя обязательство провести реформы, в рамках которых планируют уволить около 20% сотрудников. В дополнение к этому Тан отметил, что в будущем Intel сосредоточится только на тех продуктах, которые могут продаваться на 50% дороже их стоимости.