Курс доллара упал до минимума за три года после слухов, что Дональд Трамп планирует досрочно назначить нового главу ФРС. Об этом пишет Reuters.

В четверг доллар продолжил падение, достигнув самого низкого уровня с 2022 года. Снижение связано с сообщениями, что Дональд Трамп планирует досрочно назначить нового председателя Федеральной резервной системы вместо Джерома Пауэлла. Это может ускорить снижение ставок в США, на чем настаивает Трамп.

Индекс доллара DXY потерял более 10% с начала года, что может стать самым большим падением за первое полугодие с 1970-х годов. Евро вырос до 1,173 доллара - самого высокого уровня за три года, швейцарский франк и японская иена тоже усилили позиции.

Мировые фондовые индексы продолжили расти: STOXX 600 прибавил 0,2%, а глобальный индекс MSCI вырос на 0,4%. Положительно повлияло также перемирие между Израилем и Ираном и ожидания новых торговых договоренностей с ЕС до 9 июля.

Доходность двухлетних гособлигаций США снизилась до 3,764%, самого низкого уровня за семь недель.