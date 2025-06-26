Последнее обновление: 26.06.2025 18:00

Курс доллара упал до минимума за три года

Курс доллара упал до минимума за три года после слухов, что Дональд Трамп планирует досрочно назначить нового главу ФРС. Об этом пишет Reuters.

В четверг доллар продолжил падение, достигнув самого низкого уровня с 2022 года. Снижение связано с сообщениями, что Дональд Трамп планирует досрочно назначить нового председателя Федеральной резервной системы вместо Джерома Пауэлла. Это может ускорить снижение ставок в США, на чем настаивает Трамп.

Индекс доллара DXY потерял более 10% с начала года, что может стать самым большим падением за первое полугодие с 1970-х годов. Евро вырос до 1,173 доллара - самого высокого уровня за три года, швейцарский франк и японская иена тоже усилили позиции.

Мировые фондовые индексы продолжили расти: STOXX 600 прибавил 0,2%, а глобальный индекс MSCI вырос на 0,4%. Положительно повлияло также перемирие между Израилем и Ираном и ожидания новых торговых договоренностей с ЕС до 9 июля.

Доходность двухлетних гособлигаций США снизилась до 3,764%, самого низкого уровня за семь недель.



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