ОПЕК понизил прогноз падения спроса на нефть в 20 году до 90,72 млн барр/сут

ОПЕК несущественно снизил в июльском докладе прогноз падения спроса на нефть в 2020 году, ожидая его сокращения на 8,95 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом до 90,72 миллиона баррелей в сутки.

В июньском докладе ОПЕК ожидал падения спроса на 9,07 миллиона баррелей в сутки до 90,59 миллиона баррелей в сутки. Пересмотр прогноза связан с улучшением спроса на сырье во втором квартале в странах ОЭСР.

ОПЕК ждёт, что мировой спрос на нефть по итогам 2021 года может вырасти до 97,72 миллиона баррелей в сутки, передает Reuters.

По оценкам ОПЕК, спрос на нефть во втором квартале 2020 года упал до 81,95 миллиона баррелей в сутки, в третьем квартале он сократится до 92,22 миллиона баррелей в сутки, а в четвертом - до 96,22 миллиона баррелей в сутки. Прежний прогноз в третьем квартале составлял 92,28 миллиона баррелей в сутки, в четвертом - 96,30 миллиона баррелей в сутки. В среднем в 2019 году мировой спрос на нефть составлял 99,67 миллиона баррелей в сутки.

Причина снижения та же - распространение нового типа коронавируса и его отрицательное влияние на мировой спрос на нефть.

ОПЕК ожидает, что добыча стран вне ОПЕК в 2020 году упадет на 3,26 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении до 61,76 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК не приводит прогноз собственной добычи нефти в 2020 году, но отмечает, что в июне добыча 13 стран-участниц картеля снизилась на 1,89 миллиона баррелей в сутки по сравнению с маем до 22,27 миллиона баррелей в сутки. По итогам 2019 года картель ОПЕК добывал 29,34 миллиона баррелей в сутки, по итогам первого квартала этого года 28,26 миллиона баррелей в сутки, второго квартала - 25,63 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ОПЕК.

При этом ОПЕК прогнозирует падение добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 году на 1,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом до 10,3 миллиона баррелей в сутки.