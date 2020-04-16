ОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть в 2020 году

ОПЕК прогнозирует сильнейшее в истории падение спроса на нефть в 2020 году на 6,8 млн баррелей в сутки. При этом только в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей в сутки.

«В 2020 году прогноз роста мирового спроса на нефть ухудшен на 6,9 млн баррелей в сутки, до самого сильного в истории падения - около 6,8 млн баррелей в сутки. Ожидается, что сокращение спроса во втором квартале составит около 12 млн баррелей в сутки, а в апреле будет наблюдаться усиление сокращения - примерно до 20 млн баррелей в сутки», - говорится в отчете организации.

Падение спроса на нефть в странах ОЭСР в текущем году при этом ожидается на уровне 4 млн баррелей в сутки. В странах, не входящих в ОЭСР, спрос снизится на 2,9 млн баррелей в сутки.

Пандемия коронавируса также вызовет снижение поставок нефти из стран «не ОПЕК» в 2020 году. ОПЕК ожидает сокращения поставок в этом году на 1,5 млн баррелей в сутки. При этом не исключены перебои в поставках из-за последствий распространения коронавируса, передает ТАСС.

«В 2020 году поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, сократятся на 1,5 млн баррелей в сутки, что на 3,26 млн баррелей ниже предыдущего прогноза. Последствия COVID-19, вызвавшего глобальный экономический спад и обвал спроса на нефть, также приведут к перебоям в поставках. Падение цен на нефть заставило компании сократить капитальные расходы до самого низкого уровня за последние 13 лет», - отмечают эксперты организации.

При этом поставки нефти из США в 2020 году, по прогнозам ОПЕК, снизятся на 150 тыс. баррелей в сутки. «Согласно прогнозам, рост поставок нефти в 2020 году будет наблюдаться только в Норвегии, Бразилии, Гайане и Австралии», - сообщается в отчете.