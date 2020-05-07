Москва продлевает карантин до 31 мая

Московские власти продлили режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва, больше других российских регионов пострадавшая от коронавируса, с 30 марта ввела режим самоизоляции, при котором москвичам запрещается выходить на улицу без острой необходимости под угрозой штрафов, а с 15 апреля - пропускной режим с получением цифровых разрешений для поездок на любом транспорте.

В среду Собянин сообщил, что ограничения не будут сняты после праздников с 12 мая, хотя будет разрешено работать московским промышленным и строительным предприятиям, передает Reuters.

Пропускной режим, а также ограничения работы магазинов, ресторанов, предприятий сферы услуг остаются в силе до 31 мая, говорится в указах Собянина.

Кроме того, в Москве будет введено обязательное ношение медицинских масок и перчаток в общественном транспорте и в магазинах.

Ранее в четверг он говорил, что в Москве, где зарегистрировано 92.676 случаев заражения коронавирусом, в реальности заражены около 300.000 человек, или от 2 до 2,5% всего населения .

“Более важный показатель – число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией последние две недели перестало расти”, - написал Собянин.