Власти обязали всех жителей Москвы и Подмосковья не покидать дома

С понедельника, 30 марта, для жителей Москвы будет введен режим домашней самоизоляции вне зависимости от их возраста, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Покидать квартиры будет разрешено только для обращения за экстренной медицинской помощью и для поездок на работу в случае необходимости. Также выйти на улицу разрешат за продуктами, в аптеку или для того, чтобы выгулять домашних животных (на расстоянии не более 100 м от дома) или вынести мусор.

В ближайшие дни при этом выходить из дома можно будет только имея при себе специальный пропуск, сообщил мэр. По его словам, за выполнением ограничений в Москве будет следить «умная» система контроля, которую развернут в столице в скором времени, передает РБК.

«Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — отметил Собянин.

Несмотря на введенные меры, режим домашней самоизоляции не запрещает гражданам приезжать или покидать столицу. «Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу», — заявил мэр.

В Кремле назвали оправданным введение в Москве домашнего режима самоизоляции и другие ограничительные меры из-за распростарнения коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Власти Подмосковья также ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщил региональный оперативный штаб.

«Ситуация с коронавирусом постепенно осложняется. Для защиты здоровья жителей региона Андрей Воробьев принял дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса», — говорится в сообщении.

Жителям запрещается покидать свои дома. Исключение коснется только тех, кому нужно обратиться за экстренной медицинской помощью, а также в случае прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, выйти на улицу смогут те, кто идет на работу или вышел за продуктами, товарами первой необходимости, в банк или салон связи. Также власти разрешили жителям выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома и выносить мусор.