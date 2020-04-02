Последнее обновление: 02.04.2020 17:49

Путин объявил весь апрель нерабочим с сохранением зарплаты

Путин объявил весь апрель нерабочим с сохранением зарплаты.

"Режим продлен до 30 апреля", - сказал Путин.

Он сказал, что режим самоизоляции позволил выиграть время, но угроза сохраняется, а пик эпидемии не пройден.

«У нас большая страна. Где- то должны быть жесткие ограничения, а где-то нужны точечные меры», -сказал он, отметив, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия.

«Регионы сами будут решать какой режим вводится, какие организации приостановят деятельность, а кто будет работать».

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