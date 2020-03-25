Власти Москвы временно приостанавливают любые массовые мероприятия в городе

Власти Москвы временно приостанавливают любые массовые мероприятия в помещениях и под открытым небом в городе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

“Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просветительских, выставочных, рекламных и иных досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан - в помещениях и под открытым небом”, - написал Собянин на своем сайте.

Кроме того, будут временно закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа, кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты, сообщает Reuters.

При этом магазины, банки и службы быта, расположенные в торгово-развлекательных центрах, остаются открытыми.

Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях.

Мэрия также приостанавливает действие бесплатного проезда для людей старше 65-лет, которые должны соблюдать режим самоизоляции, передает РБК.

«Приостановка бесплатного проезда в общественном транспорте распространяется на студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — написал мэр Москвы. «Мера — непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек», — подчеркнул мэр.

Он напомнил, что с 26 марта «порядка 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля».