В Беларуси на 12% повышаются тарифы на отопление для ТС, ЖСПК

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси повышает тарифы на тепловую энергию для «отдельных организаций», следует из постановления ведомства №31 от 17 апреля 2020 года.

К «отдельным» относятся организации, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, организации застройщиков, товариществам собственников, а также организации, имеющие в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению).

Согласно документу, с 1 июня 2020 года тариф повышается на 2,06 рубля или 11,59% с 17,77 белорусского рубля до 19,83 рубля за 1 Гкал.

Для отдельных организаций, оплачивающих тепловую энергию по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание данных услуг, тариф повышается на 3,13 рубля или 3,66% с 85,57 рубля до 88,70 рубля за 1 Гкал.