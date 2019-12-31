В Беларуси с 1 января 2020 года дорожает отопление и горячая вода

Правительство Беларуси приняло решение о повышении с 1 января 2020 года тарифов на отопление и горячую воду, следует из постановления №933 от 28 декабря 2019 года.

С 1 января до 1 июня 2020 года будет действовать субсидируемый государством тариф, установленный с 1 июня 2019 года, в 18,4831 рубля за 1 Гкал.

С 1 июня 2020 года субсидируемый тариф на отопление и горячую воду повысится с 18,4831 до 20,6216 рубля за 1 Гкал. или 11,57%.

Тариф на тепловую энергию для отопления и подогрева воды, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, повышается на 3,66% с 88,99 до 92,25 рубля (43,85 USD) за 1 Гкал.