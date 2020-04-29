Беларусь соединит северную и южную ветки «Дружбы» на своей территории

Лукашенко своим распоряжением от 29 апреля утвердил инвестиционный проект по строительству магистрального нефтепровода Гомель – Горки, реализация которого будет осуществлена в 2020-2023 годах.

«В целях диверсификации поставок нефти в Беларусь», - говорится в официальном комментарии к распоряжению.

Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода определено ОАО "Гомельтранснефть Дружба", генеральной проектной и генеральной подрядной организацией - производственное объединение "Белоруснефть".

Речь идет о строительстве участка нефтепровода, который позволит соединить между собой проходящие через Беларусь северную (на Новополоцк и дальше на Литву и Латвию) и южную (на Мозырь и далее на Польшу, ФРГ) ветки нефтепровода «Дружба».

Разветвление «Дружбы» на северную и южную ветки начинается в Унече на территории России. Таким образом, Беларусь не может осуществить реверсную прокачку альтернативной нефти на Новополоцкий НПЗ, импортируемой, к примеру, через Украину или Польшу. То есть поставки нефти на Нафтан по трубе сегодня возможны только из России или Прибалтику (Клайпеда, Вентспилс).

Участок Гомель-Горки позволит обеспечить реверсную прокачку нефти на Новополоцкий НПЗ, минуя Унечу.