Беларусь забирает нефть из "Дружбы" ради загрузки НПЗ

Беларусь ведет забор технологической нефти из трубопровода «Дружба» для переработки ее на своих НПЗ в условиях отсутствия поставок нефти из РФ.

" В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории", – цитирует Sputnik.by пресс-служба концерна Белнефтехим.

В концерне отметили, что отбор нефти ведется на участках, незадействованных в транзите нефти в Европу. Кроме того, российская компания "Транснефть" проинформирована о действиях белорусской стороны.

"Это не партизанщина, и не скажется на объемах транзита российской нефти", – подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время применяются технологии консервации участков "Дружбы", которые позволяют при необходимости быстро восстановить прокачку.

"Технологически все сделано правильно так, что не повлияет на транзит", – заверили в пресс-службе концерна.