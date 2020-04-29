Последнее обновление: 29.04.2020 19:17

В Беларуси еще 300 административных процедур станут доступными в онлайне

Премьер Беларуси Сергей Румас распоряжением №119р от 27 апреля 2020 г. утвердил перечень административных процедур, которые будут доступны в онлайне через единый портал электронных услуг.

«В перечень вошло 300 административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями по заявлениям граждан, а также в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Персональная ответственность за соблюдение сроков перевода возложена на руководителей республиканских органов госуправления, к компетенции которых относится проведение (реализация) государственной политики в сфере общественных отношений, возникающих при осуществлении административных процедур», отмечается в сообщении.

Распоряжение вступает в силу с 6 мая 2020 года.

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