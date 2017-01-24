Власти Беларуси обещают снять ограничения на открытие счетов за границей

Власти Беларуси намерены в течение двух лет снять ограничения на открытие счетов в иностранных банках. Об этом говорится в пятилетнем плане правительства, решившегося на осторожную либерализацию на фоне экономического кризиса.

В настоящее время для открытия счета в иностранном банке белорусам необходимо получить разрешение регулятора.

Опубликованный во вторник комплекс мер на 2016-2020 годы также предполагает введение в этом году гарантий необратимости приватизационных сделок и сокращение срока исковой давности по этим сделкам до 3-х лет (ранее - 10 лет).

Таким образом власти пытаются привлечь иностранных инвесторов, чтобы оживить экономику, которая сокращалась последние два года.