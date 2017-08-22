Кобяков анонсировал повышение ставки первого разряда

Ставку первого разряда планируется повысить в Беларуси в ближайшее время. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Андрей Кобяков по итогам совещания у Лукашенко.

"С учетом оптимизации, которая проходила в органах госуправления и силовом блоке, работы по снижению затрат в бюджетной сфере в целом подготовлены предложения правительства. Думаю, в ближайшее время президент их рассмотрит и будет принято решение по движению тарифной ставки первого разряда. Цифры пока озвучивать не буду. Но, думаю, буквально день-два - и такое решение будет принято", - сказал Кобяков, которого цитирует БелТА.