Последнее обновление: 16.12.2019 23:50

Лукашенко разрешил госорганам использовать облачные технологии

Указом №461 от 16 декабря 2019 года государственных органам и организациям разрешено использование технологий облачных вычислений.

"Уточняется концепция перехода государственных органов и организаций на использование технологий облачных вычислений, учитывающая положительный международный опыт, а также практику взаимодействия совместного общества с ограниченной ответственностью "Белорусские облачные технологии" (торговая марка beCloud) с государственными органами и организациями по размещению их информационных систем на ресурсах Республиканского центра обработки данных", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

«Реализация … концепции позволит повысить эффективность деятельности госорганов и организаций за счет обеспечения их надежной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой, усилить уровень информационной защиты в государственных информационных системах, обеспечить защиту персональных данных граждан Беларуси, а также повысить эффективность расходов бюджетной системы на информационно-телекоммуникационные услуги», - отмечается в сообщении.

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