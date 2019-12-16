Лукашенко разрешил госорганам использовать облачные технологии

Указом №461 от 16 декабря 2019 года государственных органам и организациям разрешено использование технологий облачных вычислений.

"Уточняется концепция перехода государственных органов и организаций на использование технологий облачных вычислений, учитывающая положительный международный опыт, а также практику взаимодействия совместного общества с ограниченной ответственностью "Белорусские облачные технологии" (торговая марка beCloud) с государственными органами и организациями по размещению их информационных систем на ресурсах Республиканского центра обработки данных", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

«Реализация … концепции позволит повысить эффективность деятельности госорганов и организаций за счет обеспечения их надежной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой, усилить уровень информационной защиты в государственных информационных системах, обеспечить защиту персональных данных граждан Беларуси, а также повысить эффективность расходов бюджетной системы на информационно-телекоммуникационные услуги», - отмечается в сообщении.