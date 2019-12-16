Последнее обновление: 16.12.2019 23:50

В Беларуси создается общегосударственная информационная система - указ

В Беларуси будет создана общегосударственная автоматизированная информационная система", следует из указа №460 от 16 декабря 2019 года.

«Документ направлен на полномасштабную интеграцию государственных информационных ресурсов и выход на качественно новый уровень оказания государственных электронных услуг, в том числе административных процедур», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Указом предусматривается придание юридической силы электронным документам, предоставляемым из ОАИС. Граждане и уполномоченные лица государственных органов (организаций), нотариусы смогут в режиме реального времени получать и обмениваться полной, достоверной юридически значимой информацией.

«В результате будет обеспечено эффективное использование государственными органами, в том числе судами, организациями и гражданами информации, содержащейся в государственных информационных ресурсах (системах)», - отмечается в сообщении.

Указом утверждается положение об ОАИС, в котором определяются структура и порядок ее функционирования.

В целях эффективного расходования бюджетных средств за пользование государственными информационными ресурсами и системами, а также обеспечения прозрачности использования данных из информационных ресурсов и систем внесены изменения в указ от 8 ноября 2011 года №515 "О некоторых вопросах развития информационного общества в Республике Беларусь".

Кроме того, вносятся изменения в состав совета независимого регулятора в сфере информационно-коммуникационных технологий, уточняются его полномочия.

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