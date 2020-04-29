Последнее обновление: 29.04.2020 12:52

Белнефтехим объяснил «рынком» план импортировать лишь 1,13 млн. т нефти из РФ в мае

Планы импортировать в мае из Росси относительно средний объем нефти в 1,13 млн. тонн концерн Белнефтехим объяснил обычной для рынка ситуацией в мае.

«Это нормальный объем для данного месяца. Это связано с рынком. На май планы поставок из России подтверждены на уровне 1,13 миллиона тонн нефти», - сказал пресс-секретарь Белнефтехима Александр Тищенко, которого цитирует sputnik.by

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия готова поставить в Беларусь в мае 2 млн. тонн нефти.

Тищенко также отметил, что в мае Беларусь продолжит работать с альтернативными поставщиками нефти.

По его словам, поставки нефти из России трубопроводным и железнодорожным транспортом составили 1,56 млн. тонн нефти.

"Остальной объем – танкерные поставки и собственная добыча», - уточнил пресс-секретарь концерна.

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