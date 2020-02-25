Последнее обновление: 25.02.2020 12:21

Транснефть приняла заявки на март на прокачку нефти в Беларусь

"Транснефть приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март для поставки нефти на НПЗ Беларуси.

Поставки начнутся после оформления маршрутных поручений, сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, передает ТАСС.

"В соответствии с действующим экспортным графиком, "Транснефть" приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март месяц для поставки нефти на белорусские НПЗ. Принятием этих заявок "Транснефть" подтвердила технические возможности по прокачке нефти. Прокачка сможет начаться после оформления маршрутных поручений", - сказал Демин.

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