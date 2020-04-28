Последнее обновление: 28.04.2020 16:54

Брестский облисполком приостановил строительство аккумуляторного завода

Госстройэкспертиза приостановила действие своего заключения, выданного 13 апреля «АйПауэр» на строительство аккумуляторного завода под Брестом, после того как Брестский облисполкомом предложил проверить документы, предоставленные «АйПауэр» для проведения государственной строительной экспертизы.

«Брестским облисполкомом инициирована проверка документов, предоставляемых для проведения государственной строительной экспертизы. По состоянию на 23 апреля текущего года экспертизой принято решение о приостановке действия своего решения», - сообщают местные СМИ со ссылкой на зампреда облисполкома Вадима Ольшевского.

«Тому есть веские причины. На протяжении последних лет к аккумуляторному заводу накопились серьезные претензии и у исполнительной власти, и у представителей правоохранительных структур, и у областного Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. При этом проблемной темой были и остаются вопросы, связанные с документацией», - сказал чиновник.

В частности, внимание властей привлек тот факт, что в заключении государственной строительной экспертизы сказано, что строительство аккумуляторного завода финансируется без привлечения бюджетных средств. Между тем на эти цели из инновационного фонда Брестского облисполкома выделялись 5,7 млн рублей.

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