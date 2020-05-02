Налоговики указали на особенности национальной поддержки экономики

Министерство по налогам и сборам разъяснило налогоплательщикам Беларуси, как оно прочитало раскритикованный бизнес-сообществом и экспертами указ №143 от 24 апреля 2020 года "О поддержке экономики".

Оказалось, что в документе есть скрытые сюрпризы, способные окончательно успокоить тех, кто лелеял мечту о неком понимании властями страны необходимости хоть иногда подставлять плечо тому, кто тебя кормит.

Как уже сообщалось и как отмечает МНС Беларуси в своей пояснительной записке, указ дает местным органам власти право предоставить отдельным субъектам хозяйствования отсрочку с последующей рассрочкой, налоговый кредит в отношении налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в соответствующие местные бюджеты. В местный бюджет уплачиваются помимо прочих подоходный налог и налог на прибыль.

Стоит еще раз напомнить, что перечисленные льготы могут получить лишь юрлица и ИП, основной вид экономической деятельности которых включен в прилагаемый к указу перечень, а также государственные арендодатели (ссудодатели), предоставившие недвижимое имущество и отсрочку субъектам хозяйствования и арендаторам, оказывающим бытовые услуги населению.

Так вот, помимо этого МНС поспешило предостеречь, что в отношении подоходного налога никакой халявы не предусмотрено.

«…субъекту хозяйствования - налоговому агенту не предоставляется отсрочка с последующей рассрочкой, налоговый кредит по подоходному налогу, удержанному с доходов физических лиц. Данный налог удерживается с доходов физлиц при выплате им заработной платы и иных приравненных к ней доходов и не является налоговым обязательством организации или ИП», - говорится в пояснении ведомства.

Вишенкой на торте стало разъяснение МНС об особенностях начисления и уплаты НДС арендодателями недвижимого имущества.

«Для арендодателей, предоставляющих отсрочку арендаторам, предусмотрено смещение срока наступления момента фактической реализации в целях исчисления НДС на 31 декабря текущего года в отношении арендной платы за недвижимое имущество, день сдачи которого в аренду приходится на период с 1 апреля по 30 сентября», - говорится в пояснительной МНС.

Таким образом, арендодатели должны выставить не позднее 10 января 2021 года электронные счета-фактуры (ЭСЧФ) в адрес арендаторов за предоставленную (но рассроченную) аренду в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года.

Это означает, что арендаторы смогут принять к вычету этот входной НДС только с подачей декабрьской декларации в январе 2021 года, а в период с апреля по сентябрь 2020 будут вынуждены уплачивать повышенный НДС, финансируя таким образом бюджет.

Арендодатели счастливы, налоговая почти при своих, арендаторы… пусть скажут спасибо за отсрочку…