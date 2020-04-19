Последнее обновление: 19.04.2020 09:14

США осудили задержания активистов протестного движения в Гонконге

В Госдепартаменте США осудили задержание китайскими властями как минимум 14 оппозиционных активистов за участие в антиправительственных протестах в Гонконге в 2019 году.

Госсекретарь Майкл Помпео в субботу, 18 апреля, назвал подобные действия несовместимыми с общечеловеческими ценностями свободы выражения мнения и свободы собрания.

В сообщении, которое распространил госдепартамент США, говорится, что Пекин продолжает предпринимать действия, противоречащие обязательствам в рамках китайско-британской совместной декларации. В ней идет речь об открытости, верховенстве закона и гарантии того, что Гонконг продолжит "пользоваться высокой степенью автономии", передает DW.

Ранее стало известно, что власти материкового Китая продолжают разыскивать участников прошлогодних протестов. По сообщениям местных СМИ, 18 апреля были задержаны не менее 14 сторонников гонконгской оппозиции. Среди задержанных известные политические активисты, правозащитники и 81-летний активист и борец за гонконгскую демократию Мартин Ли, а также основатель гонконгской газеты Apple Daily Джимми Лай.

Массовые протесты в Гонконге начались в июне 2019 года из-за планов властей разрешить экстрадицию предполагаемых преступников в Китай. Позднее соответствующий закон был отменен, но митинги продолжились. Демонстранты были недовольны усилением влияния Пекина в их городе, который сохранил некоторые свободы по условиям его возвращения Китаю британскими колониальными властями. В общей сложности полиция задержала более 7 тысяч участников беспорядков.

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