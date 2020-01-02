На новогоднем марше протеста в Гонконге задержаны сотни человек

Сотни тысяч человек в среду, 1 января, присоединились в Гонконге к маршу под названием "Стоять спиной к спине" с целью усилить давление на администрацию этого специального административного района КНР во главе с Кэрри Лам и убедить ее пойти навстречу протестующим.

По данным организаторов, на согласованную с властями акцию в финансовом центре Гонконга, пришли более миллиона человек, передает DW.

Как сообщает агентство AP, новогодний марш перерос в столкновения с полицией. Демонстранты бросали бутылки с зажигательной смесью, возводили баррикады и громили банки и офисы компаний, которые они обвиняют в симпатиях к КНР. Правоохранительные органы использовали слезоточивый газ и водометы. По данным полиции, было задержано около 400 человек.

Массовые протесты в Гонконге начались в июне 2019 года из-за планов властей разрешить экстрадицию предполагаемых преступников в Китай. Позднее соответствующий закон был отменен, но митинги продолжились. Демонстранты недовольны усилением влияния Пекина в их городе, который сохранил значительные свободы по условиям его возвращения Китаю британскими колониальными властями.

Активисты требуют свободных выборов, независимого расследования случаев полицейской жестокости, освобождения задержанных на предыдущих акциях активистов и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, которую обвиняют в чрезмерной близости к властям КНР.

В конце ноября в Гонконге состоялись местные выборы в районные советы, оппозиция победила с большим отрывом при рекордной явке. Ранее советы контролировали пропекинские политические силы.