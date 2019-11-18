Последнее обновление: 18.11.2019 11:28

Верховный суд Гонконга отменил запрет на ношение масок

Верховный суд Гонконга в понедельник признал неконституционным решение местных властей о введении запрета на ношение масок участниками протестных акций.

Как сообщила газета South China Morning Post, судья назвал нововведение "несоответствующим основному закону", выполняющему роль конституции этого специального административного района Китая, передает ТАСС.

Тем самым суд удовлетворил иск, поданный группой из 25 оппозиционных законодателей. Они пытались оспорить решение главы гонконгской администрации Кэрри Лам запретить ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий. Данный указ вступил в силу с 5 октября и был призван снизить накал общественных беспорядков в мегаполисе, охваченном массовыми протестами.

Распоряжение о масках было принято без согласования с законодательным советом в рамках специального закона о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан еще в английские колониальные времена в 1922 году. Он наделяет главу администрации Гонконга полномочиями принимать любые меры по своему усмотрению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу обществу. Сообщалось, что нарушение запрета может повлечь за собой тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс.).

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, многие сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Многие из них совершают акты вандализма, чинят погромы на станциях метро, кидают в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. При этом идентифицировать зачинщиков беспорядков сложно, поскольку все они продолжают скрывать лица масками.

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