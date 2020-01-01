Гонконг вышел на акцию протеста в канун Нового года

В Гонконге в очередной раз прошли акции протеста. Тысячи протестующих ненадолго перекрыли одну из главных дорог перед новым годом, перед этим сформировав «живые» цепи по всему городу и пройдя маршем через торговые центры, призывая людей не отказываться от борьбы за демократию в 2020 году.

Власти впервые за десять лет отменили фейерверк, который обычно проходил в полночь, сославшись на меры безопасности. Вместо этого была запланирована "Симфония огней" - проекции на самые высокие небоскребы города после обратного отсчета до полуночи, передает Reuters.

Акции в Гонконге начались в июне в знак протеста против намерений властей принять закон, разрешающий экстрадицию людей на материковый Китай, и превратились в широкое демократическое движение. По данным полиции, с начала акций были арестованы почти 6,5 тыс. человек.