ВВП Китая рухнул на рекордные 6,8%

В первом квартале 2020 года ВВП Китая упал на 6,8 процента в годовом исчислении, сообщило в пятницу, 17 апреля, Государственное статистическое управление КНР.

Это крупнейшее снижение ВВП в стране с момента начала экономических реформ в 1979 году.

Как отмечается в распространенном на пресс-конференции докладе, ВВП страны за три месяца составил 20,65 трлн юаней (примерно $2,92 трлн по текущему курсу). Аграрный сектор за указанный период сократился на 3,2%, до 1,02 трлн юаней (около $142,82 млрд), промышленность - на 9,6%, до 7,36 трлн юаней ($1,04 трлн), сфера услуг - на 5,2%, до 12,27 трлн юаней ($1,73 трлн).

В Китае постепенно замедляются темпы роста ВВП. В 2017 году они составили 6,8%, в 2018-м понизились до 6,6%, а в 2019 году, когда объем экономики КНР составил 99 трлн юаней (порядка $14,4 трлн), до 6,1%.

Промышленное производство КНР за первый квартал текущего года уменьшилось в годовом исчислении на 8,4%. Как следует из доклада, соответствующий показатель в марте снизился на 1,1%, передает ТАСС.

Динамика промышленного производства в КНР за последние несколько лет постепенно понижается. В 2017 году она составила 6,6%, а в 2018-м - уже 6,2%. В минувшем году данный сектор экономики продемонстрировал рост на уровне 5,7%.

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за указанный период составил 7,85 трлн юаней (около $1,01 трлн по текущему курсу), уменьшившись в годовом исчислении на 19%.

Динамика роста продаж в сельской местности оказалась отрицательной и составила -17,7%, в урбанизированных районах - минус 19,1%.

Из документа следует, что с января по март в Китае немного снизился и объем онлайн-продаж: на 0,8%, до 2,21 трлн юаней ($312,52 млрд).

В КНР и прежде наблюдалось плавное снижение темпов роста розничных продаж. В 2016 году они увеличились на 10,4%, в 2017 году - на 10,2%, в 2018 году - на 9%, а в 2019 году - на 8%.

Согласно официальной статистике, за счет внутреннего потребления обеспечивается более половины экономического роста Китая.

Инвестиции в основные фонды страны, за исключением аграрных домашних хозяйств, уменьшились в годовом исчислении на 16,1%, до 8,41 трлн юаней (примерно $1,18 трлн по текущему курсу).

Приток капиталовложений в предприятия сельского хозяйства сократился на 13,8%, в промышленность - на 21,9%, в сферу услуг - на 13,5%.

Ежегодные темпы роста инвестиций в основные фонды страны постепенно замедлялись и прежде. В 2016 году они составили 8,1%, а с 2017 по 2019 годы понизились до 7,2%, 5,9% и 5,4%. соответственно.

Население Китая снизило потребление нефти и нефтепродуктов на 23,5%, до 362,7 млрд юаней (около $51,3 млрд). Только за март в стоимостном выражении затраты на углеводороды в стране упали на 18,8% (138,4 млрд юаней или примерно $19,6 млрд).

Согласно опубликованным данным, население Китая за три месяца сократило закупки одежды и обуви на 32,2%, бытовых электроприборов - на 29,9%, драгоценностей и ювелирных украшений - на 37,7%, косметики - на 13,2%. В то же время на 2,9% выросло потребление медикаментов, на 4,1% - напитков, на 12,6% - пищевой продукции.