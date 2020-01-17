Экономика Китая в 2019 году выросла на 6,1%

Темпы роста экономики Китая в 2019 г. замедлились до 6,1% годовых. Объем ВВП Китая по итогам минувшего года достиг 99,086 трлн юаней (порядка 14,4 трлн долларов).

Зафиксированные по итогам года темпы роста ВВП находятся в пределах целевого значения, установленного на этот год на уровне 6,0 - 6,5%, сообщается в опубликованном в пятницу докладе Государственного статистического управления КНР.

«Согласно предварительным оценкам, ВВП Китая по итогам 2019 г. составил 99,086 трлн юаней, увеличившись на 6,1% в годовом исчислении. В частности, в I квартале рост составил 6,4%, во II квартале - 6,2%, в III - 6%, в четвертом - 6%», - указывается в документе, передает ТАСС.

Темпы роста китайской экономики в 2019 г. являются минимальными за 29 лет - с 1990 года, когда показатель составил 3,9%. Хотя полученные данные соответствуют как прогнозам КНР, так и ожиданиям Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), эксперты указывают на негативное влияние торговой войны на развитие китайской экономики.

Вплоть до 2017 года в Китае наблюдалось постепенное замедление роста ВВП: в 2010 году этот показатель находился на уровне 10,4%, в 2011 году он составил 9,2%, в 2012 году - 7,8%. По итогам 2013 года рост ВВП опустился до уровня 7,7%, в 2014 году - до 7,3%, а в 2015 году достиг только 6,9%. В 2016 году данный показатель составил 6,7%, в 2017 году повысился до 6,8%.

По итогам 2018 года темпы роста достигли отметки 6,6%, при этом объем ВВП составил 90,03 трлн юаней (13,28 трлн долларов по курсу на момент публикации статистических данных).