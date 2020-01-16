Последнее обновление: 16.01.2020 10:58

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года превысят 6%

Категории: Китай ВВП

Темпы роста китайской экономики по итогам прошлого года будут выше 6% в годовом выражении.

Об этом заявил в среду вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ на состоявшейся в Вашингтоне церемонии подписания первой фазы торговой сделки с США.

«Согласно прогнозам, темпы роста ВВП Китая в 2019 году будут выше 6%», - приводит его слова агентство Синьхуа.

«В январе показатели также превзошли прогнозы», - добавил он, передает ТАСС.

Как говорится в опубликованном 13 января консенсус-прогнозе китайского делового издания Caixin ("Цайсинь"), темпы роста ВВП экономики Китая в 4-м квартале 2019 года замедлятся до 6% в годовом выражении. Таким образом, этот показатель сохранится на уровне 3-го квартала прошлого года и будет минимальным с 1992 года.

По итогам первых трех кварталов 2019 года ВВП Китая составил 69,78 трлн юаней (9,968 трлн долларов - прим. ТАСС), увеличившись на 6,2% в годовом выражении. В 1-м квартале минувшего года рост составил 6,4%, во 2-м квартале - 6,2%, а в 3-й четверти года - 6%. Целевой показатель правительства КНР на 2019 год составлял 6,0-6,5%.

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