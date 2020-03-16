Последнее обновление: 16.03.2020 09:38

Китай показал худшие экономические показатели за 30 лет

Категории: Китай ВВП

Падение промышленного производства в Китае в первые два месяца этого года оказалось самым серьезным за последние 30 лет.

Как сообщает Reuters со ссылкой на статданные Китая, в январе—феврале промпроизводство упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре этот показатель вырос на 6,9%.

Снижение статистических показателей оказалось больше ожидаемого. Наибольшие проблемы были выявлены, в частности, в сфере торговли (падение на 20,5%), инвестиций в основной капитал (на 24,5%).

Экспорт из КНР снизился в январе—феврале на 17,2%.

Несмотря на заявления китайских властей о преодолении в стране пика коронавируса, по мнению аналитиков, для возвращения к нормальной ситуации экономике КНР потребуется еще несколько месяцев. Распространение инфекции по всему миру может привести к глобальной рецессии, что негативно скажется на спросе на китайские товары.

В Китае пока еще верят, что эффект от коронавируса будет краткосрочным, а решительные меры властей позволят быстро восстановить ситуацию в стране.

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