Рост ВВП Китая во 2 квартале превысил прогнозы благодаря инвестициям и потреблению

Во втором квартале китайская экономика выросла сильнее ожиданий благодаря увеличению промпроизводства и потребления, а также высоким инвестициям, хотя аналитики и опасаются замедления роста в оставшееся время года на фоне стремления регуляторов сократить финансовые риски.

ВВП Китая вырос на 6,9 процента во втором квартале в годовом сравнении, сохраняя темпы первого квартала, сообщило в понедельник Национальное бюро статистики Китая. Опрошенные Рейтер аналитики ожидали, что экономика в апреле-июне вырастет на 6,8 процента.

В поквартальном сравнении рост ВВП составил 1,7 процента против 1,3 процента в первом квартале, совпав с ожиданиями.

Рост экономики Китая в текущем году опережает прогнозы благодаря росту экспорта и уверенным показателям строительства, хотя многие аналитики опасаются, что вторая крупнейшая в мире экономика еще потеряет темпы в этом году из-за негативного влияния регулятивных мер.

Правительство Китая рассчитывает, что рост экономики в 2017 голу составит около 6,5 процента, что немного ниже прошлогоднего показателя на уровне 6,7 процента - наименьшего значения за последние 26 лет.

Объем промышленного производства в Китае вырос на 7,6 процента в июне в годовом сравнении, показав лучшие темпы за три месяца, а объем инвестиций в основные средства в первом полугодии вырос на 8,6 процента. Оба показателя превысили прогнозы.

Розничные продажи выросли на 11,0 процентов в июне в годовом сравнении, показав наибольший рост с декабря 2015 года и превысив прогнозы аналитиков, ожидавших роста на 10,6 процента.