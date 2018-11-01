Власти КНР пообещали поддержку частным компаниям на фоне замедления роста ВВП

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг пообещал поддержку проблемным частным компаниям за счет еще большего снижения налогов и финансовой помощи, что говорит о решимости властей поддержать частный сектор на фоне замедления роста экономики.

Си сказал, что правительство ослабит налоговое бремя компаний, в том числе понизив налог на добавочную стоимость и предложив налоговые льготы малому бизнесу и технологическим стартапам, при этом пообещав создать равные условия для всех компаний, сообщило государственное агентство Синьхуа.

Частный сектор экономики Китая может только расширяться, а не ослабляться, цитирует Синьхуа слова Си.

Обещания Си прозвучали на фоне усилий властей укрепить уверенность во второй по величине в мире экономике.

Последние показатели говорят, что замедление частного потребления и последствия торговой войны с США начинают замедлять рост ВВП, вынуждая правительство принимать меры.

Рост экономики в третьем квартале составил 6,5 процента, не дотянув до ожиданий и став самым медленным со времен глобального финансового кризиса. Аналитики считают, что деловые условия ухудшатся еще сильнее перед тем, как начать восстанавливаться.

За последние месяцы власти разработали ряд мер в сфере налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, в том числе сократив резервные требования для кредиторов, снизив налоги и увеличив расходы на инфраструктуру, чтобы не допустить резкого замедления роста экономики.

С недавних пор правительство КНР сосредоточилось на том, чтобы обеспечить достаточным финансированием частный сектор, в особенности небольшие компании, столкнувшиеся с недостатком ликвидности.

Китай также будет пытаться расширять каналы финансирования частных компаний и предоставит финансовую помощь фирмам с перспективами устойчивого развития, сказал Си.

На заседании Политбюро ЦК Компартии Китая в среду власти сообщили, что примут более своевременные меры в поддержку экономики, которая столкнулась с растущим давлением.