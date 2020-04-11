Страны G20 отказались сокращать добычу нефти

Переговоры по энергетике Большой двадцатки, длившиеся более пяти часов в формате вебинара, завершились безрезультатно. Вопреки ожиданиям вопрос о добровольном сокращении добычи по аналогии с ОПЕК+ даже не обсуждался. Напротив, некоторые страны попросили не драматизировать ситуацию с кризисом на рынке нефти.

Виртуальная конференция по энергетике G20 состоялась сразу после внеочередной встречи стран ОПЕК+, которые накануне договорились о совместном сокращении добычи сроком на 2 года. От крупных нефтеэкспортеров из Большой двадцатки ОПЕК ожидал сокращения добычи хотя бы на 5 млн б/с усилиями США, Канады, Бразилии и Норвегии (последняя не входит в G20), сообщает ТАСС.

Однако в коммюнике, подготовленном по итогам встречи, конкретных квот по сокращению добычи не содержалось. Министры договорились создать координационную группу, которая займется мониторингом рынка нефти. Кроме того, в финальном заявлении говорится о необходимости «предпринять немедленные действия для стабилизации рынка нефти».

Препятствием в переговорах стали расхождения в оценках того, как пандемия повлияла на рынок нефти. Озвученные ОПЕК цифры убедили не всех на конференции G20. Некоторые европейские страны выступили за смягчение риторики в окончательном тексте коммюнике, чтобы не драматизировать ситуацию.