G20 может сыграть ведущую роль в стабилизации рынка энергоресурсов

Группа двадцати может сыграть ведущую роль в стабилизации рынка энергоресурсов. Об этом в воскресенье заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол по итогам разговора с министром природных ресурсов Канады Симусом О'Риганом.

«Только что был отличный разговор с канадским министром Симусом О'Риганом о важности нефти и газа в канадской экономике и трудностях, вызванных нынешним экономическим спадом, - отметил Бирол у себя в «Твиттере». - Согласились с тем, что G20 может сыграть ведущую роль в повышении стабильности рынка», передает ТАСС.

Ранее в пятницу Бирол призвал председательствующую в G20 Саудовскую Аравию созвать экстренную встречу для решения проблем на рынке нефти.

Он также предположил, что сокращение добычи странами - участницами соглашения ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки не поможет стабилизировать рынок нефти, так как, согласно подсчетам агентства, «даже с учетом этих сокращений рост запасов может превысить 15 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года».