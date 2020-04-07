Бразилия объявила о резком снижении добычи нефти

Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasileiro S. A. (Petrobras) объявил, что в апреле планирует снизить добычу нефти до 2,07 млн баррелей в сутки.

Это почти на треть меньше, чем Petrobras качала в феврале - до начала кризиса на нефтяном рынке обрушившего цены до минимумов почти за 20 лет (2,97 млн баррелей в сутки).

В четвертом квартале 2019 года Petrobras добывала 3,03 млн баррелей нефтяного эквивалента в день, что стало для компании рекордным показателем, передает ТАСС.

"Компания продолжает следить за рынком и, при необходимости, вносит новые коррективы, всегда обеспечивая условия безопасности для людей, операций и процессов", - говорится в завлении Petrobras.

В марте компания сообщала, что решила с апреля сократить добычу нефти на 200 тысяч баррелей в связи с сокращением спроса на нефть и нефтепродукты. Компания планировала выбирать месторождения, на которых будет снижена добыча, исходя из ситуации на рынке и условий эксплуатации.