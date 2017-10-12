Бразилия хочет нарастить добычу нефти до наступления эры возобновляемой энергии

Бразилия планирует выжать максимум из своих нефтяных ресурсов, прежде чем мир вступит в эру возобновляемых источников энергии, а также других технологий, которые нивелируют спрос на ископаемое топливо, сообщил заместитель министра энергетики страны Паулу Педроса.

“Каменный век закончился не потому, что не осталось камней, так же и нефтяной – он подойдет к концу не из-за дефицита нефти, – сказал он. – (Сейчас все) спешат извлечь максимум из имеющихся ресурсов, потому что в будущем они могут не иметь никакой ценности”.

За последние годы Бразилия открыла потенциально крупные залежи нефти и газа в подсолевом слое на шельфе страны, но их разработку затормозил обвал мировых цен на сырье.

Педроса также сказал, что ОПЕК не стоит рассчитывать на то, что Бразилия будет участвовать в глобальном нефтяном пакте и добавил, что не в курсе того, ведет ли картель переговоры с его страной по поводу ограничения добычи.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

На долю государственной компании Petroleo Brasileiro приходится 94 процента общего объема добычи в стране, и было бы неразумно заставлять ее сокращать производство, сказал Педроса.

До конца 2019 года Бразилия рассчитывает провести несколько аукционов на разработку новых месторождений, а также обсуждает проведение двух дополнительных конкурсов в 2020 году и 2021 году.