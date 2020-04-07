Бизнес отказался выполнять требование Путина об оплате нерабочих дней

Российские компании массово отказываются выполнять поручение президента РФ, который отправил страну в месячный «отпуск» и при этом потребовал сохранения заработных плат.

Больше половины предпринимателей на фоне карантина не собираются платить зарплаты, показал опрос, проведенный Центром стратегических разработок. По данным мониторинга ЦСР, 29% компаний уже отправили работников в неоплачиваемый отпуск, а еще 22% собираются сделать это в ближайшее время.

Теряя до 90% выручки, но при этом не имея права не оплачивать налоги (по ним предлагается лишь отсрочка) и аренду, бизнес режет расходы на персонал. Каждая пятая компания (21%) уже сократила зарплаты, 31% собираются это сделать в ближайшее время.

Выхода у бизнеса нет: 28% респондентов, принявших участие в исследовании ЦСР, заявили, что находятся на грани банкротства, пишет finanz.ru.

Более 15 миллионов человек по всей России, или 20% рабочей силы, остались невостребованными из-за карантина в крупных городах, сжатия спроса набирающего обороты коллапса транспортных перевозок, показало исследование ЦМАКП.

4 миллиона россиян лишатся работы в торговле, по миллиону и более сотрудников отправят на улицу строительство, логистика и сектор услуг.

«(Они говорят) платите зарплату, а с чего ее платить, никто не говорит», - сказал Reuters Дмитрий Володин, совладелец нескольких баров в Москве.

«Мы потеряли большие деньги, перспективы у нас плачевные», - соглашается Дарья Каминская, владелица автомастерской. «Так революцию в прошлом сделали, пролетарский класс», - напоминает она.

Путин пообещал уменьшить страховые взносы для малого бизнеса с 30% до 15%, дать отсрочку на выплату налогов и в некоторых случаях на кредитные выплаты. Но выжить это не поможет, считает Володин: «Поможет нам мораторий на аренду, которого нет».

Представители малого и среднего бизнеса предупредили о массовых банкротствах в петиции правительству, которую подписали более 250 тысяч человек. «Минфин России буквально сидит на горе денег, в то время как бизнес банкротится, а население нищает», - говорится в ней.

«Больше всего из бизнеса пострадали те, кто все предшествующие годы вкладывал всю прибыль, да еще и кредиты в развитие, а, следовательно, в создание новых рабочих мест и рост налоговой базы. Больше всего пострадали те, кто платил «белые» зарплаты и не бегал от налогов. В выигрыше те, кто работал «в серую», выводил деньги в кубышку и теперь может просто жить с процента по депозиту», - отмечает директор ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Гнев бизнесменов, дополненный обрушением нефтяных цен, пришелся на деликатный для Путина момент, когда он проводит конституционную реформу, позволяющую ему остаться у власти до 2036 года, указывает политолог в Московском центре Карнеги Андрей Колесников.

«Он только что потерял этот класс, который частично его поддерживал, частично не поддерживал - именно занятые в частных секторах, в конкурентных секторах. И они скорее всего больше его поддерживать не будут», - объяснил он.