Поезда на участке Осиповичи-Могилев следуют с опозданием из-за падения деревьев

Из-за неблагоприятных погодных условий 6 апреля 2025 года на участке Осиповичи-Могилев Белорусской железной дороги (БЖД) произошло падение деревьев на железнодорожные пути. Об этом сообщила пресс-служба БЖД.

Согласно информации, отдельные поезда на данном направлении следуют с отклонением от графика движения ориентировочно от 20 минут до 1 часа.

В БЖД принимают "оперативные меры по устранению последствий непогоды и вводу поездов в график".

Более подробную информацию о времени отправления и прибытия поездов можно получить по телефону 105 Контакт-центра БЖД.